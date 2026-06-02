Цветы — ночные красавцы: вспыхивают огоньками в сумерках и горят до утра

Цветы — ночные красавцы: вспыхивают огоньками в сумерках и горят до утра

Если вы хотите, чтобы ваш сад продолжал сиять и после захода солнца, наполняясь мягким волшебным светом и ароматом, посадите ночные цветы, которые раскрывают свою красоту именно в сумерках.

Энотера, известная как «ночная свеча»: ее крупные лимонно-желтые цветы, похожие на драгоценные блюдца, раскрываются стремительно, буквально на глазах, с наступлением темноты, создавая иллюзию сотен зажженных огоньков, мерцающих на клумбе до самого утра.

Мирабилис, или «ночная красавица»: его яркие, пестрые воронковидные цветы распускаются после шести вечера и наполняют воздух густым пряным ароматом, а разнообразие оттенков — от белого и розового до желтого и малинового — позволяет создавать эффектные вечерние композиции.

Вечерница матроны, или «ночная фиалка»: ее нежные сиреневые или белые кисти, увенчанные тонким сладковатым запахом, раскрываются в сумерках, словно окутывая сад легким сияющим облаком.

Все эти растения неприхотливы, прекрасно зимуют и не требуют сложного ухода.

Ранее были названы цветы для ветреных участков: не ломаются и не осыпаются в бурю и ураган.