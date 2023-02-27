«Президент это видит»: Гоблин назвал свою деятельность полезной для России Блогер Дмитрий Пучков назвал свою деятельность полезной после благодарности от Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Писатель, публицист Дмитрий Пучков (Goblin)

Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) в беседе с NEWS.ru назвал свою деятельность полезной для страны после получения благодарности от президента России Владимира Путина. Он отметил, что это стало для него неожиданностью.

Полная неожиданность. Но, наверное, я делаю что-то полезное, раз даже президент это видит и отмечает. Собой не горжусь, потому что гордыня, это смертный грех. Мной Родина должна гордится, а не я сам собой, — заявил Пучков.

27 февраля Путин объявил благодарность Пучкову за вклад в деятельность Российского военно-исторического общества (РВИО). Глава государства также наградил почетными грамотами и благодарностями ряд других участников РВИО.

4 августа 2022 года американский видеохостинг YouTube удалил канал блогера Дмитрия Пучкова. На своем канале переводчик выкладывал ролики на политические и исторические темы с пророссийской позицией. При попытке перейти на канал Пучкова по ссылке высвечивалась надпись: «Эта страница недоступна».