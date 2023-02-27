Путин поблагодарил Гоблина за работу Путин объявил благодарность блогеру Пучкову за работу с Российским военно-историческим обществом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Пучков

Президент России Владимир Путин объявил благодарность блогеру Дмитрию Пучкову (Гоблин) за вклад в деятельность Российского военно-исторического общества (РВИО), сообщается в указе, опубликованном на портале правовой информации. Глава государства также наградил почетными грамотами и благодарностями ряд других участников РВИО.

Объявить благодарность президента Российской Федерации: Пучкову Дмитрию Юрьевичу — журналисту, продюсеру, город Москва, — говорится в документе.

27 февраля Путин наградил американского актера, мастера айкидо Стивена Сигала орденом Дружбы. Награда присуждена за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

4 августа 2022 года американский видеохостинг YouTube удалил канал Пучкова. На своем канале блогер выкладывал ролики на политические и исторические темы с пророссийской позицией. При попытке перейти на канал Пучкова по ссылке высвечивалась надпись: «Эта страница недоступна».