https://static.news.ru/photo/53380898-2261-11ea-bba7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин на своей пресс-конференции ответил на вопрос о необходимости восполнять демографический кризис за счёт мигрантов. Он заявил, что экономика нуждается в людях, переезжающих в страну.

По его словам, украинцам, белорусам и молдаванам проще адаптироваться в стране и россияне спокойнее воспринимают мигрантов их этих стран.

Сложнее адаптироваться людям из Средней Азии. Там просто надо внедрять наши системы образования, — подчеркнул он.

На этих территориях следует открывать филиалы российских университетов, школы и курсы русского языка, уверен он. Аналогичная ситуация с переселенцами из таких регионов РФ, как Чечня и Дагестан.

Некоторые ведут себя так, как дома себя бы они не вели. Это тоже вызывает раздражение. Но мы не должны запрещать людям куда-то переезжать, — отметил он.

Политик добавил, что переезжающие из одного региона в другой граждане должны чувствовать себя комфортно, но с уважением относиться к местным обычаям.

Ранее глава государства сообщил, что его насторожили слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего о возможности пересмотра Минских соглашений. По мнению российского лидера, пересмотр Минских соглашений может завести ситуацию в тупик.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.