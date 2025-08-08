Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Превратила обычные помидоры в мясистые: больше никаких водянистых плодов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Превратила обычные помидоры в мясистые — больше никаких водянистых плодов в теплице. Секрет прост — нужно обеспечить растениям правильное питание и уход.

Сократите полив до 1 раза в 7–10 дней — это стимулирует накопление сахаров и сухих веществ в плодах. Внесите калийные удобрения (1 ст. л. сульфата калия на 10 л воды) — они отвечают за плотность мякоти и вкус. Удалите все нижние листья до первой кисти и прищипните верхушку растения, перенаправив силы на созревание плодов.

Для ускорения налива используйте внекорневую подкормку бором (2 г борной кислоты на 10 л воды), которая улучшает усвоение кальция и предотвращает водянистость. Собирайте помидоры в стадии бланжевой спелости — дозревая в темноте, они становятся более мясистыми, чем оставленные на кусте. Эти приемы особенно эффективны для крупноплодных сортов типа «бычьего сердца» или «воловьего уха».

Ранее стало известно, как ускорить созревание томатов, если они висят зелеными на кусте.

