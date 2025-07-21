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21 июля 2025 в 03:33

Помидоры краснеют на глазах: что сделать, чтобы томаты поспели за неделю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите ускорить созревание помидоров? Есть способ! Рассказываем, что сделать, чтобы томаты поспели за неделю, — плоды покраснеют на глазах.

Чтобы помидоры быстрее краснели в теплице, ограничьте полив — избыток воды замедляет созревание, достаточно 1 раза в 5–7 дней. Удалите все нижние листья до первой кисти с плодами — это улучшит вентиляцию и направит силы растения на созревание томатов. Опрыскайте кусты йодным раствором (30 капель на 10 л воды) — это ускорит биохимические процессы и усилит окраску.

Для экстренного дозревания повесьте рядом с зелеными плодами спелый банан — выделяемый им этилен ускорит покраснение на 3–5 дней.

Подкормите томаты калием (1 ст. л. сульфата калия на 10 л воды) — элемент отвечает за сахаристость и цвет плодов. Если ночи холодные, укрывайте теплицу нетканым материалом — при температуре ниже +15 °C синтез ликопина (красного пигмента) останавливается.

Ранее стало известно, почему огурцы и помидоры нельзя поливать одинаково в июле.

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