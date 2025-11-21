Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025

Превращаю творог в те самые «Гусиные лапки» — мой секрет нежнейшей выпечки всего из 5 ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Это печенье доказывает, что для восхитительного десерта не нужны сложные ингредиенты. Простой творог, немного масла и муки — и у вас получается настоящий кулинарный шедевр.

Смешиваю 200 г творога, 80 г мягкого сливочного масла, 2 желтка, 150 г муки, 5 г разрыхлителя, щепотку соли и ванилин до образования однородного мягкого теста. Убираю его в холодильник на 30 минут — это поможет тесту не липнуть при раскатке. Охлажденное тесто раскатываю в пласт толщиной около 5 мм и вырезаю кружки стаканом.

Каждый кружок обмакиваю с одной стороны в сахар, складываю пополам сахарной стороной внутрь, снова обмакиваю в сахар и складываю еще раз пополам, чтобы получилась треугольная «лапка» с сахарными слоями. Выкладываю заготовки на противень с пергаментом и выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета и хрустящих сахарных краев.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

