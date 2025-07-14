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14 июля 2025 в 14:07

Превращаю кабачки в кулинарный хит! Жареные вкусняшки с сыром и чесноком!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жареные кабачки с сыром и чесноком — хрустящая радость лета! Этот простой рецепт превращает молодые кабачки в настоящий кулинарный шедевр. Хрустящая золотистая корочка, нежная серединка и ароматная сырно-чесночная заправка — идеальное сочетание для летнего ужина. Готовится за 15 минут из самых доступных сезонных продуктов.

Молодой кабачок нарежьте кружочками толщиной 5 мм. Обжарьте на разогретом растительном масле с двух сторон до румяности (по 2–3 минуты с каждой стороны). Посолите и поперчите по вкусу. Пока кабачки жарятся, приготовьте заправку: смешайте 50 г тертого сыра, 1 измельченный зубчик чеснока, 2 ст. л. майонеза и мелко нарезанный укроп.

Горячие кабачки выложите на тарелку и сразу смажьте сырной смесью — от тепла сыр слегка расплавится, а чеснок раскроет свой аромат.

Совет: для пикантности можно добавить в заправку щепотку паприки или каплю лимонного сока. Подавайте сразу, пока кабачки хрустят. Это блюдо одинаково хорошо и как самостоятельная закуска, и как гарнир к мясу.

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ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
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