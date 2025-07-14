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14 июля 2025 в 14:00

Минералка творит чудеса: суперхрустящие малосольные кабачки за 1 час

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Малосольные кабачки на минералке получаются суперхрустящими, с ярким свежим вкусом и тонкими пузырьками газировки, которые придают блюду особую легкость. Они в меру соленые, с пикантными нотками чеснока и укропа.

Минералка в этом рецепте творит настоящие чудеса! Она ускоряет процесс засолки, делая кабачки готовыми к употреблению уже через 30 минут.

Для приготовления нарежьте 2 молодых кабачка тонкими кружочками или небольшими брусочками, добавьте 3 измельченных зубчика чеснока, пучок укропа, 1 ст. л. соли и 0,5 ч. л. сахара. Переложите все в глубокую миску и залейте 500 мл холодной газированной минеральной воды. Накройте тарелкой и оставьте при комнатной температуре на 30 минут, затем уберите в холодильник еще на 30 минут.

Подавайте охлажденными, сбрызнув растительным маслом. Это идеальный летний перекус, который удивит вас своей скоростью приготовления и потрясающим вкусом!

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кабачки
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домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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