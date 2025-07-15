Готовлю банками на всю зиму: хрустящий маринованный чеснок

Этот маринованный чеснок готовлю банками сразу на всю зиму. Он получается хрустящим, с небольшой остринкой и сладостью.

Рецепт: разделите на зубчики и очистите 0,5 кг чеснока. Бланшируйте 2 минуты в кипящей воде с 1 ч. л. лимонной кислоты — это сохранит белизну. Для маринада вскипятите 1 л воды с 3 ст. л. соли, 5 ст. л. сахара, 5 лавровых листов, 1 ч. л. черного перца горошком и 3 звездочками бадьяна. Влейте 150 мл 9% уксуса, залейте горячим маринадом чеснок в стерильных банках, добавив по 2-3 листа хрена и зонтик укропа на каждую емкость.

Закатайте, переверните и укутайте до остывания. Через 5 дней маринованный чеснок готов — он приобретает изысканный вкус: острота смягчается, появляются пряные нотки, а текстура становится упругой с приятным хрустом. Такой чеснок идеален к шашлыку, борщу или просто как пикантная закуска. Храните в прохладном месте — чем дольше стоит, тем насыщеннее вкус!

Ранее стало известно, как приготовить маринованные баклажаны с луком: эту закуску можно есть уже через 2 часа.