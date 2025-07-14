Суперсочетание говядины с овощами! Теплый салат в азиатском стиле. Этот салат — не просто овощная закуска, а путешествие в Азию. Хрустящие огурцы, сладкий перец, пикантный чеснок и сочная обжаренная говядина соединяются под выразительной заправкой. Простой в исполнении и визуально привлекательный, он способен удивить и порадовать даже тех, кто давно равнодушен к салатам.

Ингредиенты

Огурцы — 3 шт.

Болгарский перец — 1 большой

Красный лук — 1 средний

Говядина — 200 г

Чеснок — 1 зубчик

Зелень — пара веточек

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Огурцы помойте и нарежьте тонкой соломкой. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте полосками. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Обжарьте говядину на растительном масле до готовности, около 5–7 минут. Смешайте все овощи с мясом, добавьте измельчённый чеснок и зелень. Приправьте салат щепоткой соли и перца по вашему вкусу. Заправьте оливковым маслом и соевым соусом, аккуратно перемешайте. Можно подавать!

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