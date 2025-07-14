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14 июля 2025 в 12:30

Суперсочетание говядины с овощами! Теплый салат в азиатском стиле

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суперсочетание говядины с овощами! Теплый салат в азиатском стиле. Этот салат — не просто овощная закуска, а путешествие в Азию. Хрустящие огурцы, сладкий перец, пикантный чеснок и сочная обжаренная говядина соединяются под выразительной заправкой. Простой в исполнении и визуально привлекательный, он способен удивить и порадовать даже тех, кто давно равнодушен к салатам.

Ингредиенты

  • Огурцы — 3 шт.
  • Болгарский перец — 1 большой
  • Красный лук — 1 средний
  • Говядина — 200 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Зелень — пара веточек
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Огурцы помойте и нарежьте тонкой соломкой. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте полосками. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Обжарьте говядину на растительном масле до готовности, около 5–7 минут.
  2. Смешайте все овощи с мясом, добавьте измельчённый чеснок и зелень. Приправьте салат щепоткой соли и перца по вашему вкусу. Заправьте оливковым маслом и соевым соусом, аккуратно перемешайте. Можно подавать!

Ранее мы готовили сытный салат «Купеческий»! Классика для вашего ужина на новый лад.

салат
говядина
простой рецепт
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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