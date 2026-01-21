Превращаю духовку в мангал — готовлю мясо с секретным маринадом: не отличить от шашлыка

Ищете способ приготовить шашлык без мангала, дыма и хлопот с углями? Этот рецепт — идеальное решение для городской кухни. Вы получите все удовольствие от шашлыка, но в комфортных домашних условиях.

1 кг мяса (свиная шея или баранина) нарезаю крупными кусками. Для маринада натираю 3-4 крупные луковицы на терке или измельчаю в блендере. Смешиваю луковую кашицу с мясом, добавляю соль, черный перец, специи для шашлыка по вкусу, 2 ст. л. уксуса (или лимонного сока) и 2 ст. л. растительного масла. Тщательно перемешиваю, накрываю и мариную в холодильнике минимум 6–8 часов, а лучше — сутки.

Достаю мясо из холодильника за час до готовки. На противень ставлю решетку, под нее наливаю немного воды. Выкладываю мясо на решетку и запекаю в разогретой до 200 °C духовке 30–40 минут, переворачивая каждые 10 минут для равномерной прожарки. Подаю с луком и зеленью.

