Превращаем обычные яйца в изысканный завтрак: готовим французский омлет

Классический французский омлет — это нежное, шелковистое яичное полотно с кремовой текстурой внутри и едва застывшей поверхностью, где каждая складка тает во рту. С этим рецептом легко превратить обычные яйца в изысканный завтрак.

Для приготовления французского омлета взбейте 3 яйца вилкой (не миксером!) с щепоткой соли до однородности — пузырьков воздуха быть не должно. Растопите 15 г сливочного масла в сковороде с толстым дном на среднем огне, влейте яйца и сразу начинайте помешивать силиконовой лопаткой, собирая края к центру. Когда масса станет слегка влажной (через 2-3 минуты), снимите с огня, посыпьте рубленым зеленым луком, петрушкой, затем сложите трижды — сначала одну треть к центру, потом накрывайте второй.

Подавайте сразу — правильный омлет должен блестеть, не иметь поджаристой корочки и буквально растекаться при разрезании, обнажая кремовую текстуру. Вкус — деликатный сливочный с травяными нотами, где чувствуется яйцо, а зелень добавляет свежий акцент.

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