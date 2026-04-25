Преображается самое пресное мясо! Готовлю щавельный соус с весенней кислинкой за 10 минут

Преображается самое пресное мясо! Готовлю щавельный соус с весенней кислинкой за 10 минут

Щавельный соус — это не просто дополнение, а полноценный кулинарный акцент. Его бархатистая текстура и живая кислинка способны оживить даже самое простое отварное мясо.

Что понадобится

Телятина (кострец или огузок) — 800 г, морковь — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., корень сельдерея — 150 г, петрушка (пучок) — 1 шт., укроп (пучок) — 1 шт., лавровый лист — 2 шт., перец черный горошком — 5 шт., соль — по вкусу.

Для соуса: щавель (свежий) — 200 г, сливки 20% — 200 мл, соль — по вкусу, перец белый молотый — по вкусу.

Как готовлю

Телятину промойте, залейте холодной водой. Доведите до кипения на сильном огне, снимите образовавшуюся пену. Убавьте огонь.

Овощи для бульона очистите, крупно нарежьте и обжарьте на сухой раскаленной сковороде до появления темных подпалин — это займет около 5–7 минут.

Добавьте подпеченные овощи и пучки зелени в бульон к мясу. Варите на медленном огне примерно 40 минут. За 10 минут до готовности добавьте лавровый лист и перец горошком. Готовое мясо выньте из бульона и дайте слегка остыть.

Для соуса щавель бланшируйте в кипящей подсоленной воде 2 минуты. Откиньте на дуршлаг, отожмите и переложите в блендер. Добавьте сливки и измельчите до состояния однородного ярко-зеленого пюре.

Перелейте массу в сотейник, приправьте солью и белым перцем. Прогревайте на медленном огне 3–5 минут, постоянно помешивая, до легкого загустения — не допускайте кипения.