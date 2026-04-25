25 апреля 2026 в 07:54

Преображается самое пресное мясо! Готовлю щавельный соус с весенней кислинкой за 10 минут

Щавельный соус — это не просто дополнение, а полноценный кулинарный акцент. Его бархатистая текстура и живая кислинка способны оживить даже самое простое отварное мясо.

Что понадобится

Телятина (кострец или огузок) — 800 г, морковь — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., корень сельдерея — 150 г, петрушка (пучок) — 1 шт., укроп (пучок) — 1 шт., лавровый лист — 2 шт., перец черный горошком — 5 шт., соль — по вкусу.

Для соуса: щавель (свежий) — 200 г, сливки 20% — 200 мл, соль — по вкусу, перец белый молотый — по вкусу.

Как готовлю

Телятину промойте, залейте холодной водой. Доведите до кипения на сильном огне, снимите образовавшуюся пену. Убавьте огонь.

Овощи для бульона очистите, крупно нарежьте и обжарьте на сухой раскаленной сковороде до появления темных подпалин — это займет около 5–7 минут.

Добавьте подпеченные овощи и пучки зелени в бульон к мясу. Варите на медленном огне примерно 40 минут. За 10 минут до готовности добавьте лавровый лист и перец горошком. Готовое мясо выньте из бульона и дайте слегка остыть.

Для соуса щавель бланшируйте в кипящей подсоленной воде 2 минуты. Откиньте на дуршлаг, отожмите и переложите в блендер. Добавьте сливки и измельчите до состояния однородного ярко-зеленого пюре.

Перелейте массу в сотейник, приправьте солью и белым перцем. Прогревайте на медленном огне 3–5 минут, постоянно помешивая, до легкого загустения — не допускайте кипения.

Читайте также
Российским школьникам могут вернуть тихий час
Общество
Российским школьникам могут вернуть тихий час
Экс-следователь назвал способ помочь в деле Усольцевых
Общество
Экс-следователь назвал способ помочь в деле Усольцевых
Вместо обычных отбивных — эти «Соломоны»: мясо с хрустящей корочкой, сочное и нежное
Общество
Вместо обычных отбивных — эти «Соломоны»: мясо с хрустящей корочкой, сочное и нежное
Нарезаю тостовый хлеб и смазываю маслом — через 20 минут смакую сырные палочки: хрустящие, ароматные, с чесноком
Общество
Нарезаю тостовый хлеб и смазываю маслом — через 20 минут смакую сырные палочки: хрустящие, ароматные, с чесноком
Хинкали больше не покупаю! Готовлю аутентичный азербайджанский хингал под ароматным соусом
Общество
Хинкали больше не покупаю! Готовлю аутентичный азербайджанский хингал под ароматным соусом
Общество
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Взрывы прогремели рядом с военной базой одной из стран Африки
Средства ПВО не дали ВСУ поразить Севастополь
Известный спасатель пропал при сходе лавины в Бурятии
Удары по Украине сегодня, 25 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Бог любит троицу»: SHAMAN назвал страну, куда хочет вернуться
Помощник Жириновского из мема «Сафонов, оплатить!» отправился в зону СВО
Почему не работает WhatsApp 25 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Американская «радиостанция судного дня» вышла в эфир со странным сообщением
США «подавили» протест Британии в вопросе сделки по F-16
Подвиг ликвидаторов и «мирный атом»: фото с выставки, посвященной ЧАЭС
В Госдуме предупредили Финляндию о последствиях размещения ядерного оружия
Российские войска взорвали секретный штаб украинских дронов
Гинцбург рассказал, какие технологии используют в создании онковакцины
Захарова отправила «погулять» спикера парламента Молдавии
Власти Вашингтона опозорились перед визитом Карла III
Россиянин ударил ребенка кулаком по лицу в ответ на просьбу сесть к окну
Уволенная Трампом чиновница дерзко нарушила важнейший протокол
Дачников предупредили о риске сесть в тюрьму из-за некоторых растений
Станции РЭБ ВСУ не выдержали натиска ВС России под Харьковом
Россиянам назвали альтернативы отдыху в странах Ближнего Востока
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

