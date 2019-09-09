https://static.news.ru/photo/7d2db4ce-d304-11e9-a6be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Понедельник после празднования Пасхи могут объявить выходным днём. Инициативу, с которой выступили депутаты от фракции ЛДПР, рассмотрят в Госдуме.

Авторы законопроекта считают, что установление нового праздничного дня — Светлого пасхального понедельника — станет данью уважения православным россиянам и будет способствовать развитию в стране духовности.

Кроме того, дополнительный выходной поможет людям восстановить силы после длительного поста перед Пасхой, говорится в пояснительной записке, опубликованной в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Ранее News.ru писал, что депутаты Государственного совета Татарстана практически единогласно не поддержали федеральный законопроект об установлении памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре. Парламентарии решили, что праздник будет раскалывать общество, а сам проект закона имеет элементы экстремизма, что может отрицательно сказаться на политической обстановке в стране.