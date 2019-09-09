Понедельник после празднования Пасхи могут объявить выходным днём. Инициативу, с которой выступили депутаты от фракции ЛДПР, рассмотрят в Госдуме.
Авторы законопроекта считают, что установление нового праздничного дня — Светлого пасхального понедельника — станет данью уважения православным россиянам и будет способствовать развитию в стране духовности.
Кроме того, дополнительный выходной поможет людям восстановить силы после длительного поста перед Пасхой, говорится в пояснительной записке, опубликованной в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.
Ранее News.ru писал, что депутаты Государственного совета Татарстана практически единогласно не поддержали федеральный законопроект об установлении памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре. Парламентарии решили, что праздник будет раскалывать общество, а сам проект закона имеет элементы экстремизма, что может отрицательно сказаться на политической обстановке в стране.