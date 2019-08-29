https://static.news.ru/photo/580da7c2-ca61-11e9-92b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Депутаты Государственного совета Татарстана практически единогласно не поддержали федеральный законопроект об установлении памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре.

Парламентарии решили, что праздник будет раскалывать общество, а сам проект закона имеет элементы экстремизма, что может отрицательно сказаться на политической обстановке в стране.

Депутаты при одном воздержавшемся отклонили законопроект. Впервые голосование состоялось в заочной форме, так как многие находятся на каникулах. Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин подписал и направил решение в Госдуму, сообщает пресс-служба парламента Татарстана.

Ранее глава республики Рустам Минниханов также направил в Думу отрицательный отзыв на законопроект, поскольку считает, что памятные даты в России должны объединять многонациональный народ страны.

Ранее News.ru писал, что ко 2 сентября правительство ждёт отклики регионов на предложение сделать памятной датой 11 ноября — окончание стояния на реке Угре, ставшее финалом ордынского ига на Руси.

Как известно, именно развязка стояния на реке Угре войск великого князя Ивана III и фактически последнего хана Золотой Орды (Большой орды) Ахмата считается свержением так называемого ордынского ига. Тогда, простояв друг против друга по разным берегам несколько месяцев и так и не вступив в решающее сражение, стороны отошли от прямого соприкосновения. А всё потому, что в это время по тылам и кочевьям остатков некогда мощной орды прошёлся, говоря современным языком, московский экспедиционный корпус во главе с князем звенигородским при поддержке крымских войск.

Дата эта исключительно важна для истории Московской или Северо-Восточной Руси. Великий князь становился самодержавным, то есть полностью суверенным. А потому власти Калужской губернии, на территории которой, собственно, и случилось историческое противостояние, и предложили увековечить эту дату.