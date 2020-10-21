https://static.news.ru/photo/16658690-1386-11eb-a5b2-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ рассматривает инициативу реформирования институтов развития. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Власти намерены подготовить сценарии реформы всех институтов развития. Кроме того, появилась информация, что Анатолий Чубайс может покинуть пост главы «Роснано». Сообщается, что он получил предложение «заняться Арктикой» — впрочем, подробности пока неизвестны.

Чубайсу, конечно, нравится Арктика, но полярником он себя вряд ли видит. А если серьёзно, то «Роснано» по поручению правительства готовит стратегию компании до 2024 года, — рассказали в пресс-службе организации.

Анатолий Чубайс был назначен на пост генерального директора «Роснано» в 2008 году указом Дмитрия Медведева, который в тот момент был президентом РФ.

Существует несколько вариантов реформы институтов развития. Стоит отметить, что при оценке их работы анализируется их влияние на достижение национальных целей, определённых указом президента Владимира Путина, пересечение между ними и госструктурами, а также коммерческими организациями. Среди институтов, чья деятельность анализируется на этот предмет, есть базовые, отраслевые и создававшиеся по географическому принципу.

Среди возможных сценариев реформ — передача пересекающихся функций институтов развития органам власти. Вместе с тем, структуры с уникальными функциями — такие, как «Роскосмос» или «Роснано», — могут быть выделены в отдельную группу. Другой сценарий — консолидация институтов развития, чья деятельность касается реализации общегосударственных целей, на базе госкорпорации ВЭБ.РФ.

Также институты могут быть скоординированы в рамках группы ВЭБ.РФ с их включением в контур госкорпорации, однако без полной консолидации. Это может коснуться Фонда развития промышленности, Фонда ЖКХ, Фонда «Сколково» и других организаций.

Помимо этого, рассматривается возможность координации институтов развития в партнерском формате, предусматривающем совместное управление ими ВЭБом и профильными организациями. Наконец, не исключено, что координация деятельности институтов развития продолжится в текущем формате.

Ранее NEWS.ru сообщал об инициативе Анатолия Чубайса вложить деньги пенсионеров в стартапы. Он сравнил венчурный рынок с бассейном без воды, если в него не потекут средства пенсионеров.