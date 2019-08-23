https://static.news.ru/photo/a606599e-c58c-11e9-ae4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: J. Pfeiffer/Arco Images GmbH/Global Look Press

Российское правительство продлило срок действия правил уничтожения сельхозпродукции, сырья и продовольствия, которые запрещены к ввозу в РФ в рамках контрсанкций, до 31 декабря 2020 года. Это следует из постановления кабмина на официальном портале правовой информации.

В списке государств происхождения такой продукции — США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. Привезённые для торговли партии еды, согласно правительственным указаниям, должны быть полностью уничтожены. Происходит это обычно с помощью бульдозера.

Данная мера не распространяется на товары, ввозимые гражданами для личного пользования. По мнению российских властей, уничтожение санкционных продуктов помогает сократить поток продуктовой контрабанды, так как она становится экономически невыгодной. Кроме того, запрет на ввоз разоряет западных фермеров, говорят политики.

Ранее Минсельхоз выступил с инициативой наделить Россельхознадзор полномочиями уничтожать ввозимые для личного пользования продукты, если на них нет ветеринарного сертификата страны отправления товара. Людям по-прежнему можно будет приезжать с готовой продукцией животного происхождения «при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя».