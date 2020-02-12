https://static.news.ru/photo/78de19c0-4dcc-11ea-98fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Poland/Public Domain/commons.wikimedia.org

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, отменяющее 3621 устаревший нормативный акт. Среди утративших силу документов постановление СНК СССР от 1937 года «О запрещении выезда и вербовки добровольцев в Испанию».

Также прекратил действие документ, запрещающий совнаркомам и прочим руководителям дарить машины отдельным лицам. В перечне содержатся акты с 1923 по 1991 год, сообщается на сайте правительства.

Список начинается с постановления о мерах по борьбе с проказой от 1923 года, а заканчивается документом от 1991 года, регулирующим выплату полевых денег слушателям и курсантам учебных заведений МВД СССР.

Как ранее писал NEWS.ru, посол России в Ливане Александр Засыпкин рассказал, что на внутриливанской арене Советский Союз поддерживал своих союзников в лице так называемых национально-патриотических сил и палестинцев против так называемых право-христианских сил. По его словам, сейчас такая классификация осталась в прошлом.