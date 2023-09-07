Правда ли, что в России не хватает учителей, почему они массово увольняются

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В российских регионах наблюдается острый дефицит кадров в школах. Информация об этом поступает из разных городов страны. Почему в России не хватает учителей?

В каких регионах сообщали о нехватке учителей

Школа № 338 в Санкт-Петербурге столкнулась с острым дефицитом кадров в сентябре текущего года. Родители учеников рассказали, что в 2022 году в учреждении сменилась администрация, после чего начались проблемы.

«Год назад была нормальная школа, пока не пришел новый директор. В школе творится беспредел, в начальной школе не осталось квалифицированных учителей, учителя уходят, а точнее, их выживает новый директор, детей учить некому», — сообщили они.

О нехватке учителей в Тюмени говорил губернатор области Александр Моор, выступая на пленарном заседании регионального августовского профессионально-общественного педагогического форума «Призвание-2023». Востребованы преподаватели начальных классов, математики, русского языка и литературы, иностранных языков.

С открытием новых школ в Ростовской области появился вопрос нехватки учителей, заявил губернатор Василий Голубев. Больше всего вакансий для педагогов открыто в Ростове, Таганроге, Азове, Батайске и Новочеркасске. Также дефицит учителей фиксируется в других районах.

В Ульяновской области зафиксирована нехватка 595 педагогов. Для школьных учителей открыто 439 вакансий. С соответствующим заявлением на заседании штаба по комплексному развитию выступила министр просвещения и воспитания региона Наталья Семенова.

Почему массово увольняются учителя

Директор Института педагогики СПбГУ Елена Казакова на II Всероссийском форуме «Педагогическое образование в российском классическом университете» сообщила, что учителя чаще всего увольняются из-за низкого уровня заработной платы, высокой нагрузки и нерационального менеджмента. В особенности это касается молодых учителей.

«Самой острой проблемой современности является работа с родителями, потому что, если изначально учитель говорил, что нужно делать мамам и папам, чтобы помочь своему ребенку, сегодня условия диктуют именно родители», — заявила она.

Председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка Людмила Дудова заявила «Известиям», что главная проблема в том, что базовый оклад педагога зависит от средней заработной платы по региону. Ирина Абанкина из НИУ ВШЭ считает, что в России не смогли размер оплаты труда педагогов сделать привлекательным.

«Учителя сегодня жалуются на очень высокую нагрузку и рассматривают ситуацию как ухудшающуюся, что совершенно справедливо. В среднем большинство педагогов работает 24–27 часов в неделю, что практически эквивалентно 1,35–1,5 ставки, а некоторые даже работают на 1,5 ставки и выше, что приводит к очевидной перегрузке», — отметила эксперт.

Учителя относятся к группе высшей квалификации, но их часовая ставка ниже, чем у работников в других сферах.

«Педагогическая ставка на 30% ниже ставки работников здравоохранения и примерно на 20% ниже ставки в других сферах. В итоге ставка педагога составляет всего 312 рублей, что соответствует заработной плате часового рабочего среднего уровня квалификации, где средняя ставка составляет 314 рублей. Это свидетельствует о квалификационном провале и несоразмерности оплаты труда в образовательной сфере», — заявила Абанкина.

Какую зарплату получают учителя

По данным Росстата, в России в мае 2023 года среднемесячная зарплата по стране составила 72 851 рубль. А средняя зарплата учителей — 51,7 тысячи рублей.

Средняя зарплата в Центральном федеральном округе варьируется от 107 тысяч рублей (Москва) до 32,1 тысячи рублей (Тамбовская область). На северо-западе РФ — от 73 тысяч рублей (Санкт-Петербург) до 32,8 тысячи рублей (Псковская область).

В Южном федеральном округе самые большие зарплаты у педагогов в Севастополе — 43,3 тысячи рублей, а в Адыгее и Калмыкии учителя в среднем получают около 34 тысяч рублей в месяц. В регионах Северного Кавказа педагоги получают от 35 тысяч рублей в Ставропольском крае и до 25 тысяч рублей в Ингушетии.

В Сибири за учительский труд можно рассчитывать на доход от 60 тысяч рублей. На Дальнем Востоке педагоги Забайкальского края получают около 38,3 тысячи рублей, а в Еврейской автономной области — 47,5 тысячи рублей. На Ямале зарплата преподавателей составляет порядка 120 тысяч рублей, а в Курганской области держится на уровне 35 тысяч рублей.

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