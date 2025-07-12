ПП-пирожки к завтраку: обалденно вкусно, а калорий — самый минимум

Эти ПП-пирожки — идеальный вариант для тех, кто любит вкусно позавтракать без лишних калорий. Нежные внутри и с хрустящей корочкой снаружи — они готовятся из простых ингредиентов и прекрасно насыщают.

Ингредиенты:

яйца — 4 шт.;

зеленый лук — 20 г;

сыр — 35 г;

рисовая мука — 35 г;

подсолнечное масло — 1 г (для смазывания);

соль — по вкусу.

Приготовление:

Три яйца отварите, остудите и натрите на терке. Зеленый лук мелко нарежьте, сыр натрите. Смешайте все ингредиенты (добавив сырое яйцо), посолите. Сформируйте небольшие пирожки. Обжарьте на сухой или слегка смазанной маслом сковороде до золотистой корочки (по две-три минуты с каждой стороны).

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