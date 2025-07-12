ПП-пирожки к завтраку: обалденно вкусно, а калорий — самый минимум

Эти ПП-пирожки — идеальный вариант для тех, кто любит вкусно позавтракать без лишних калорий. Нежные внутри и с хрустящей корочкой снаружи — они готовятся из простых ингредиентов и прекрасно насыщают.
Ингредиенты:
- яйца — 4 шт.;
- зеленый лук — 20 г;
- сыр — 35 г;
- рисовая мука — 35 г;
- подсолнечное масло — 1 г (для смазывания);
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Три яйца отварите, остудите и натрите на терке.
- Зеленый лук мелко нарежьте, сыр натрите.
- Смешайте все ингредиенты (добавив сырое яйцо), посолите.
- Сформируйте небольшие пирожки.
- Обжарьте на сухой или слегка смазанной маслом сковороде до золотистой корочки (по две-три минуты с каждой стороны).
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