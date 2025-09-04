Саммит ШОС — 2025
ПП-пирог с рыбой, богатый белком и омега-3: без муки и масла

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Невероятно нежный ПП-пирог с рыбой — это сытное и полезное блюдо, которое готовится без муки и масла. Его вкус поражает гармонией: сочные слои рыбы с лимонным соком, нежная творожная основа и хрустящая овсяная корочка.

Для приготовления измельчите в блендере 100 г овсяных хлопьев в муку, добавьте 1 яйцо, 50 мл кефира и щепотку соли — это будет тесто. Распределите его по форме, создавая бортики. Начинка: 300 г филе белой рыбы (треска, минтай) нарежьте кубиками, смешайте с 200 г творога 5%, соком половины лимона, укропом и черным перцем. Выложите начинку на основу, разровняйте. Выпекайте 30–35 минут при 180 °C до золотистого края.

Пирог содержит всего 150 ккал на порцию, богат белком, омега-3 и клетчаткой. Он идеален для ужина — сохраняет сытость без тяжести в желудке!

Ранее стало известно, как приготовить ПП-запеканку с капустой и фаршем.

