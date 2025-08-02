Сытная запеканка, которая не добавит лишние килограммы: подходит для ПП

Запеканка с капустой и фаршем — это сытное и полезное блюдо, сочетающее сочность мясного фарша с нежным вкусом тушеной капусты под хрустящей сырной корочкой. В 100 г готовой запеканки содержится всего 150 ккал, при этом она богата белком (12 г), клетчаткой (4 г) и витаминами С, К.

Для приготовления вам понадобится: 500 г фарша (говядина + свинина), 800 г белокочанной капусты, 1 луковица, 2 яйца, 100 г сыра, 3 ст. л. сметаны, специи. Лук обжарьте с фаршем до полуготовности, капусту нашинкуйте и потушите 15 минут под крышкой. Смешайте ингредиенты, добавьте яйца, сметану, соль и перец. Выложите в форму, посыпьте сыром и запекайте 30 минут при 180 °C.

Вкус — идеальный баланс: капуста дарит свежесть и легкую сладость, фарш — насыщенность, а расплавленный сыр объединяет все компоненты. Это блюдо отлично подходит для ПП-рациона, дарит чувство сытости без тяжести в желудке и не добавит лишние килограммы.

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