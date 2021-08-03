Появилось видео гигантского смерча в Татарстане

Гигантский смерч удалось снять жителям Татарстана: в республике бушует сильный ветер. Торнадо двинулось в сторону Казани, пишут очевидцы в соцсетях. Он отрывает крыши домов и ломает деревья.

На фоне образовавшегося вихря сверкают молнии. МЧС предупредило о том, что в регионе ожидается ливень, град, грозы, ветер будет достигать 15–20 метров в секунду, местами порывы до 24 метров в секунду.

Непогода захватит практически весь Татарстан, включая территорию Казани.

Метеорологи утром предупреждали, что мощные порывы ветра вероятны в Поморье, Карелии, на Кольском полуострове, а также в северо-восточной части Центрального региона. Всё дело в холодном фронте, проходящем сейчас по Центральной России.

Накануне ураган пронёсся над Тверской областью. Жертвами стихии стали три человека, включая одного ребёнка. Пострадали 15 человек, повреждения получили порядка 70 домов. Позднее ураган с грозой пришёл и в Москву: жители столицы показали лучшие кадры.