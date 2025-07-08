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08 июля 2025 в 12:10

Очевидец раскрыл детали происшествия с самолетом в Казани

«РГ»: рухнувший в Казани самолет Cessna выполнял маневры на низкой высоте

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Самолет Cessna, упавший на дом в Казани утром 8 июля, заходил на посадку на местный аэродром в паре с другим летательным аппаратом, передает «Российская газета» со ссылкой на очевидца происшествия в местном СНТ «Дубки». По его словам, обе воздушные машины выполняли маневры на низкой высоте.

Заметил их над головой, делали заход на аэродром, видимо. Во время второго захода, пока наблюдал за вторым аппаратом, первый потерял из виду. Потом увидел черный дым вдалеке. Как оказалось, машина упала, — рассказал журналистам собеседник.

Ранее Telegram-канал «112» утверждал, что на частный дом в Татарстане упал гражданский беспилотник. По данным авторов, речь идет о летательном аппарате, который принадлежит Уральскому заводу гражданской авиации. Отмечалось, что беспилотник проводил испытательный полет. Канал писал, что обошлось без пострадавших.

Прежде СМИ писали, что учебный самолет упал на участок жилого дома в поселке Дербышки близ Казани. По предварительным данным, летательное судно задело крылом дерево и линии электропередачи. На кадрах видно, что в результате падения был сломан металлический забор. На участке пылает яркое пламя и валит серый дым.

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