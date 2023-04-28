Выход Блиновской из автозака попал на видео

Фото: СК РФ

Елена Блиновская

Блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в неуплате налогов, доставили в Пресненский суд Москвы, где ей изберут меру пресечения. На видео, которое публикуют «Известия», полиция выводит блогера из автозака.

Блиновская вышла из машины, пряча лицо от журналистов под большим капюшоном ярко-красного спортивного костюма.

Кроме того, известно, что ночь блогер провела в изоляторе временного содержания. На допросе она полностью признала свою вину и раскаялась.

27 апреля Елену Блиновскую задержали в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в размере 918 млн рублей. По данным следствия, блогер получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов. Более 43 млн рублей она легализовала, оплатив в том числе автомобиль, который перешел в собственность ее супруга, и устроив праздник в августе 2022 года.

Telegram-канал SHOT сообщил, что полиция проводила проверку деятельности блогера в марте после жалоб участниц марафона «Новое измерение». Потерпевшие, заплатившие за участие в марафоне от 11 тысяч рублей до миллиона, посчитали, что их обманули.