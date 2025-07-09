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09 июля 2025 в 18:58

«Муж отпрашивается с СВО»: отец Блиновской раскрыл детали жизни дочери

Отец Блиновской сообщил, что «королеву марафонов» изредка навещает муж

Елена Блиновская Елена Блиновская Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Отец блогера Елены Блиновской Олег Останин рассказал Super, что его дочь редко видится с супругом. «Королеве марафонов» разрешено лишь два свидания в месяц.

Дают два свидания в месяц — судья вроде бы не запрещает. Бывает, что муж отпрашивается с СВО и [навещает ее], но это очень редко. К ней приходят и вдвоем, и втроем — но какой смысл? Если телефон [по которому общаются во время свиданий с заключенными] один, — задался вопросом Останин.

По словам отца, правоохранители арестовали не только недвижимость Блиновской, но и его квартиру в Ярославле. В нее семья въехала, когда Елене было четыре года. Останин также отметил, что дети тяжело переживают арест Блиновской, с ними работает психолог.

Ранее стало известно, что долг мужа блогера по налогам превысил 5 млн рублей. Супруг «королевы марафонов» является учредителем в пяти компаниях: ООО «Подари мечту», ООО «Рыбная история», ООО «Аламаз», ООО «Праймфуд» и ООО «Оливия групп». Только «Подари мечту» задолжало налоговой 3,3 млн рублей.

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