«Муж отпрашивается с СВО»: отец Блиновской раскрыл детали жизни дочери

Отец блогера Елены Блиновской Олег Останин рассказал Super, что его дочь редко видится с супругом. «Королеве марафонов» разрешено лишь два свидания в месяц.

Дают два свидания в месяц — судья вроде бы не запрещает. Бывает, что муж отпрашивается с СВО и [навещает ее], но это очень редко. К ней приходят и вдвоем, и втроем — но какой смысл? Если телефон [по которому общаются во время свиданий с заключенными] один, — задался вопросом Останин.

По словам отца, правоохранители арестовали не только недвижимость Блиновской, но и его квартиру в Ярославле. В нее семья въехала, когда Елене было четыре года. Останин также отметил, что дети тяжело переживают арест Блиновской, с ними работает психолог.

Ранее стало известно, что долг мужа блогера по налогам превысил 5 млн рублей. Супруг «королевы марафонов» является учредителем в пяти компаниях: ООО «Подари мечту», ООО «Рыбная история», ООО «Аламаз», ООО «Праймфуд» и ООО «Оливия групп». Только «Подари мечту» задолжало налоговой 3,3 млн рублей.