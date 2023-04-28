Блиновскую в наручниках отправили ночевать в изолятор Блиновскую в наручниках вывели из здания СК и увезли на автозаке ночевать в изолятор

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бизнес-коуча и блогершу Елену Блиновскую незадолго до полуночи в наручниках вывели из здания СК, пишет Telegram-канал «Москва 24». Ее посадили в автозак и увезли ночевать в изолятор временного содержания.

Предполагается, что суд состоится уже завтра. До этого момента Блиновская будет находится под стражей.

При этом ее муж самостоятельно покинул здание СК после нескольких часов допроса. По делу он проходит в качестве свидетеля. Адвокат от комментариев и раскрытия деталей процесса отказалась.

Ранее Следственный комитет официально предъявил Блиновской обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и объявил о ее задержании.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что СК будет ходатайствовать об аресте Блиновской. Сумму ущерба от невыплаты налогов следствие оценивает в 918 млн рублей. Кроме того, блогеру инкриминируют легализацию незаконных доходов. Telegram-канал «Образ будущего» сообщал, что против Блиновской также могут завести дело о попытке дачи взятки должностному лицу.

Ранее председатель совета Национальной ассоциации блогеров Мария Терентьева-Галицких предположила, что дело Блиновской говорит о сложном переходном периоде в налоговой сфере России. По ее словам, дела Блиновской и ее коллег стали лишь прецедентом в меняющейся системе.