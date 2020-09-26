Силовики начали задержания у посольства Белоруссии в Москве

https://static.news.ru/photo/ff31a250-001c-11eb-8173-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задерживают людей, которые вышли к посольству Белоруссии в Москве, чтобы поддержать белорусских протестующих.

Свидетели рассказали, что силовики задержали гражданина РБ Владислава Климкова. Они сообщили ему, что он участвует в несогласованной акции, а в автозаке угрожали отнять телефон, передаёт «ОВД-Инфо».

Кроме того, полицейские задержали автора Telegram-канала «1937 is coming» Матвея Александрова, у которого была пресс-карта. Его проверили на наличие неоплаченных штрафов, нашли один и собрались везти в отдел. Однако позже его отпустили.

Позднее в автозак завели трёх мужчин и двух женщин.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы показали лишь спустя несколько часов.

Ранее NEWS.ru писал, что правозащитный центр «Весна» сообщил, что на «Женском марше» в Минске сотрудники правоохранительных органов задержали не меньше 70 человек, 63 из которых — женщины.