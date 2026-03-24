24 марта 2026 в 19:00

Посейте в марте — в июне в саду каскад малиновых и белых шаров. Цветы размером до 10 сантиметров — как на выставке

Фото: D-NEWS.ru
Если вы мечтаете о цветнике, который радует яркими красками с начала лета и до самых заморозков, присмотритесь к годеции — настоящему шоу малиновых, розовых, сиреневых и белых оттенков. Ее крупные цветки диаметром до 8–10 сантиметров напоминают изящные колокольчики или миниатюрные розы, а аккуратные кустики высотой 40–50 сантиметров прекрасно смотрятся на клумбах, в бордюрах и подвесных кашпо.

Главное достоинство годеции — удивительная неприхотливость. Она не требует выращивания рассады на подоконнике: семена высевают прямо в открытый грунт в конце апреля — начале мая, слегка присыпая землей. Всходы появляются дружно, растения быстро набирают силу и зацветают уже через два месяца.

Цветение продолжается непрерывно до октября, причем чем чаще срезать увядшие бутоны, тем пышнее становится куст. Годеция предпочитает солнечные места и легкую плодородную почву, но прощает начинающим садоводам мелкие промахи в уходе.

Посейте этот цветок однажды — и он станет главным украшением вашего сада, даря настоящее шоу ярких красок без лишних хлопот.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Проверено редакцией
Это чудо для глаз живет до 100 лет: многолетний кустарник цветет красивыми розетками — камелия китайская
Забудьте про рассаду и хлопоты: этот многолетник превратил сад в шикарный персидский ковер — пышнее с каждым годом без ухода
Биолог назвал неочевидный способ повысить плодородность дачного участка
Клумбы будут покрыты сотнями небесно-голубых цветов: этот многолетник цветет как незабудка, но гораздо пышнее и краше
Свекла вырастет сладкой, как варенье, без пустот и сухих пятен. Один пшик на землю — и корнеплоды удивляют нежностью
многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
