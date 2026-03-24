Посейте в марте — в июне в саду каскад малиновых и белых шаров. Цветы размером до 10 сантиметров — как на выставке

Если вы мечтаете о цветнике, который радует яркими красками с начала лета и до самых заморозков, присмотритесь к годеции — настоящему шоу малиновых, розовых, сиреневых и белых оттенков. Ее крупные цветки диаметром до 8–10 сантиметров напоминают изящные колокольчики или миниатюрные розы, а аккуратные кустики высотой 40–50 сантиметров прекрасно смотрятся на клумбах, в бордюрах и подвесных кашпо.

Главное достоинство годеции — удивительная неприхотливость. Она не требует выращивания рассады на подоконнике: семена высевают прямо в открытый грунт в конце апреля — начале мая, слегка присыпая землей. Всходы появляются дружно, растения быстро набирают силу и зацветают уже через два месяца.

Цветение продолжается непрерывно до октября, причем чем чаще срезать увядшие бутоны, тем пышнее становится куст. Годеция предпочитает солнечные места и легкую плодородную почву, но прощает начинающим садоводам мелкие промахи в уходе.

Посейте этот цветок однажды — и он станет главным украшением вашего сада, даря настоящее шоу ярких красок без лишних хлопот.

