Забудьте про рассаду и хлопоты: этот многолетник превратил сад в шикарный персидский ковер — пышнее с каждым годом без ухода

Если вы мечтаете о цветнике, который не требует хлопот, но выглядит как восточная сказка, присмотритесь к виоле, которую в народе ласково называют «анютины глазки». Этот компактный многолетник высотой всего 15–30 сантиметров способен превратить самый скромный палисадник в шикарный персидский ковер.

Его раскидистые кустики разрастаются так плотно, что уже на второй год между растениями не остается пустот, а яркие бархатистые цветки с забавным глазком покрывают землю сплошным разноцветным покрывалом. Главная хитрость в том, что виола — самосевный многолетник.

Достаточно посадить ее однажды, и дальше она позаботится о себе сама: созревшие семена высыпаются на землю, весной дружно всходят, и цветник становится еще пышнее без вашего участия. Ей не нужны сложные подкормки, регулярные поливы или укрытие на зиму — растение удивительно выносливо и цветет с весны до глубокой осени.

Анютины глазки одинаково хороши и в бордюрах, и в рокариях, и в подвесных кашпо. Посадите этот неприхотливый многолетник — и ваш палисадник будет вызывать восхищение год за годом.

