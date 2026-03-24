Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 15:00

Забудьте про рассаду и хлопоты: этот многолетник превратил сад в шикарный персидский ковер — пышнее с каждым годом без ухода

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если вы мечтаете о цветнике, который не требует хлопот, но выглядит как восточная сказка, присмотритесь к виоле, которую в народе ласково называют «анютины глазки». Этот компактный многолетник высотой всего 15–30 сантиметров способен превратить самый скромный палисадник в шикарный персидский ковер.

Его раскидистые кустики разрастаются так плотно, что уже на второй год между растениями не остается пустот, а яркие бархатистые цветки с забавным глазком покрывают землю сплошным разноцветным покрывалом. Главная хитрость в том, что виола — самосевный многолетник.

Достаточно посадить ее однажды, и дальше она позаботится о себе сама: созревшие семена высыпаются на землю, весной дружно всходят, и цветник становится еще пышнее без вашего участия. Ей не нужны сложные подкормки, регулярные поливы или укрытие на зиму — растение удивительно выносливо и цветет с весны до глубокой осени.

Анютины глазки одинаково хороши и в бордюрах, и в рокариях, и в подвесных кашпо. Посадите этот неприхотливый многолетник — и ваш палисадник будет вызывать восхищение год за годом.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Проверено редакцией
Читайте также
Взбиваю картошку с яйцом и жарю: на завтрак, обед и ужин — универсальные котлеты с начинкой
Это чудо для глаз живет до 100 лет: многолетний кустарник цветет красивыми розетками — камелия китайская
Шороба адас — настоящий суп пустыни. Ярче солнца, а готовлю быстрее, чем закипит чайник
Клумбы будут покрыты сотнями небесно-голубых цветов: этот многолетник цветет как незабудка, но гораздо пышнее и краше
многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США создали секретное бюро для защиты от искусственного интеллекта
В России создали спутниковую антенну для интернета в самолетах
Месси перешел в «Спартак»
«Украина идет не туда»: Зеленский объявил войну непокорным депутатам
Водолазы на время прекратили поиск пропавших в Ульяновске детей
IT-эксперт оценил идею ввести цифровой кодекс в России
Таможенники нашли наркотический «сюрприз» в банках с косметикой из Таиланда
Мужчина ходил в туалет по 100 раз в сутки из-за редкого диагноза
Новый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Петербурге
Азиатская страна забила тревогу из-за дефицита топлива и ввела режим ЧС
В Иране открестились от переговоров с США о прекращении огня
Руководство Германии раскололось из-за позиции по Ирану
Сколько человек пострадало при атаке дронов ВСУ на авто под Запорожьем
На Запорожской АЭС замерили радиационный фон после отключения ЛЭП
«Противоречит международному праву»: лидер страны ЕС осудил атаку на Иран
«Ситуация критическая»: экипаж арестованного танкера РФ подал сигнал
Какая зарплата нужна для получения максимальной пенсии в 2026 году
Екатеринбургских школьников решили отучить от мата
Поход на концерт Крида закончился больницей для девочки-подростка
Свердловский детский омбудсмен подвела итоги работы за 2025 год
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.