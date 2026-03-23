23 марта 2026 в 15:00

Клумбы будут покрыты сотнями небесно-голубых цветов: этот многолетник цветет как незабудка, но гораздо пышнее и краше

Фото: D-NEWS.ru
Если вы мечтаете о саде, который просыпается ярко и без лишних хлопот, обратите внимание на омфалодес весенний — многолетник, способный превратить любую клумбу в небесно-голубое облако.

Его высота редко превышает 20 сантиметров, поэтому растение идеально подходит для переднего плана цветников, бордюров и каменистых горок. Уже в мае над овальными вечнозелеными листьями распускаются сотни мелких цветков, удивительно напоминающих незабудки, но более насыщенного оттенка.

Обильное цветение длится около трех недель, причем куртина разрастается настолько плотно, что под сплошным голубым покрывалом не видно ни земли, ни листвы.

Омфалодес совершенно неприхотлив: он предпочитает полутень или рассеянный свет, не требует частых поливов и отлично зимует без укрытия в средней полосе. Размножать его проще всего делением куста весной или после цветения. Посадите этот многолетник однажды — и каждую весну ваш сад будет встречать гостей небесной синевой, вызывая искреннее восхищение.

Проверено редакцией
Никакой больше шубы и винегрета. Готовлю свеклу по-корейски — ярко, пикантно, без грамма майонеза и варки
Три кулича к Пасхе: творожный, классика на дрожжах и для похудения
Суши-тарталетки приготовить проще, чем заказать: простые продукты и никакой мороки
Миксбордер — клумба с весны до заморозков: как сделать так, чтобы участок цвел без остановки
Сад, который цветет до ноября: 7 осенних многолетников — красота до первых заморозков
многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
