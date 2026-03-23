Клумбы будут покрыты сотнями небесно-голубых цветов: этот многолетник цветет как незабудка, но гораздо пышнее и краше

Если вы мечтаете о саде, который просыпается ярко и без лишних хлопот, обратите внимание на омфалодес весенний — многолетник, способный превратить любую клумбу в небесно-голубое облако.

Его высота редко превышает 20 сантиметров, поэтому растение идеально подходит для переднего плана цветников, бордюров и каменистых горок. Уже в мае над овальными вечнозелеными листьями распускаются сотни мелких цветков, удивительно напоминающих незабудки, но более насыщенного оттенка.

Обильное цветение длится около трех недель, причем куртина разрастается настолько плотно, что под сплошным голубым покрывалом не видно ни земли, ни листвы.

Омфалодес совершенно неприхотлив: он предпочитает полутень или рассеянный свет, не требует частых поливов и отлично зимует без укрытия в средней полосе. Размножать его проще всего делением куста весной или после цветения. Посадите этот многолетник однажды — и каждую весну ваш сад будет встречать гостей небесной синевой, вызывая искреннее восхищение.

