Миксбордер — клумба с весны до заморозков: как сделать так, чтобы участок цвел без остановки

Миксбордер — это один из самых удачных форматов цветника: один раз правильно спланировали, и с апреля до октября у вас постоянно меняется картинка, появляются новые цвета и акценты.

Главный принцип — сочетание растений разной высоты и сроков цветения. Тогда клумба никогда не выглядит пустой: одни цветы уходят, другие сразу подхватывают. Начинать стоит с основы — заднего яруса. Это высокие растения, которые задают структуру всей композиции. Хорошо подойдут дельфиниум, мальва и эхинацея — они создают высоту и делают клумбу выразительной.

Средний ярус — самый «живой», здесь происходит основное цветение. Именно он дает ощущение пышности и смены сезонов. Для него отлично подходят флоксы, лилии и рудбекия — они цветут в разное время и поддерживают непрерывный эффект. Передний план делает клумбу аккуратной и завершенной. Низкие растения закрывают почву и создают красивую «рамку». Используйте алиссум, герань садовую и лобелию — они добавляют легкости и не перегружают композицию.

Чтобы клумба цвела весь сезон, важно продумать смену растений: весной работают тюльпаны, нарциссы и мускари, затем их сменяют пионы и ирисы, летом — флоксы и лилии, а ближе к осени вступают астры, эхинацея и рудбекия. В результате у вас всегда есть цвет и объем.

Есть несколько ошибок, которые чаще всего портят результат: хаотичная посадка без плана, одинаковая высота всех растений, слишком плотное размещение, отсутствие продуманной смены цветения и слишком большое количество разных цветов без единой идеи.

Ранее мы рассказывали, почему нужно перестать топить и закапывать семена огурцов. Урожай будет на славу.