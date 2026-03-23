Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 14:30

Миксбордер — клумба с весны до заморозков: как сделать так, чтобы участок цвел без остановки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Миксбордер — это один из самых удачных форматов цветника: один раз правильно спланировали, и с апреля до октября у вас постоянно меняется картинка, появляются новые цвета и акценты.

Главный принцип — сочетание растений разной высоты и сроков цветения. Тогда клумба никогда не выглядит пустой: одни цветы уходят, другие сразу подхватывают. Начинать стоит с основы — заднего яруса. Это высокие растения, которые задают структуру всей композиции. Хорошо подойдут дельфиниум, мальва и эхинацея — они создают высоту и делают клумбу выразительной.

Средний ярус — самый «живой», здесь происходит основное цветение. Именно он дает ощущение пышности и смены сезонов. Для него отлично подходят флоксы, лилии и рудбекия — они цветут в разное время и поддерживают непрерывный эффект. Передний план делает клумбу аккуратной и завершенной. Низкие растения закрывают почву и создают красивую «рамку». Используйте алиссум, герань садовую и лобелию — они добавляют легкости и не перегружают композицию.

Чтобы клумба цвела весь сезон, важно продумать смену растений: весной работают тюльпаны, нарциссы и мускари, затем их сменяют пионы и ирисы, летом — флоксы и лилии, а ближе к осени вступают астры, эхинацея и рудбекия. В результате у вас всегда есть цвет и объем.

Есть несколько ошибок, которые чаще всего портят результат: хаотичная посадка без плана, одинаковая высота всех растений, слишком плотное размещение, отсутствие продуманной смены цветения и слишком большое количество разных цветов без единой идеи.

Ранее мы рассказывали, почему нужно перестать топить и закапывать семена огурцов. Урожай будет на славу.

Проверено редакцией
Читайте также
Никакой больше шубы и винегрета. Готовлю свеклу по-корейски — ярко, пикантно, без грамма майонеза и варки
Три кулича к Пасхе: творожный, классика на дрожжах и для похудения
Суши-тарталетки приготовить проще, чем заказать: простые продукты и никакой мороки
Сею в клумбы по цветам: красивые цветы красного, белого и розового цветов. Участок сразу выглядит стильно
Клумбы будут покрыты сотнями небесно-голубых цветов: этот многолетник цветет как незабудка, но гораздо пышнее и краше
клумбы
цветы
многолетники
сады
дачи
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд изъял в доход РФ имущество Галицкого из-за поддержки ВСУ
Глава Saudi Aramco отменил визит в США из-за эскалации на Ближнем Востоке
Врач напомнила о мерах профилактики туберкулеза
Риелтор рассказала, почему россияне начали выбирать частные дома
Политолог ответил, уйдет ли Киев от ответственности за прослушку Сийярто
Звезду сериала «Тихий Дон» доставили в психиатрическую больницу
Собянин сообщил о новой атаке беспилотников на Москву
Что известно о переговорах Путина с Пашиняном
Россиянам рассказали о важности православных кофеен
Пушков раскусил секретный план Трампа в переговорах с Ираном
Ситуация в Дубае 23 марта: где были удары Ирана, куда уезжают туристы из РФ
Экс-главу Курской области Смирнова доставили в суд
Россия и Вьетнам договорились о строительстве АЭС
В ЦБ ответили всем, кто не верил в эффективность высокой ключевой ставки
Новая погоня за Гретцки: как поздравили Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ
Прилетевших из Египта россиян отказались выпускать из самолета
Воробьев рассказал о новом запущенном участке трассы ЮЛА в Подмосковье
В РПЦ раскрыли, чем кафе при храмах привлекают молодых россиян
Глава федерации фристайла России заявил о поддержке Свищева на новом посту
Американист оценил шанс прекращения войны США и Ирана после слов Трампа
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.