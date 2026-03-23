23 марта 2026 в 13:15

Сею в клумбы по цветам: красивые цветы красного, белого и розового цветов. Участок сразу выглядит стильно

Фото: D-NEWS.ru
Делюсь своим способом создания красивых клумб: подбираю растения строго по оттенку и даже бортики грядок крашу в цвет клумбы — получается как из журнала! Секрет простой: не смешивать цвета и держать палитру «чистой».

Красная клумба — яркий акцент, который сразу притягивает взгляд. Сею циннию красную, амарант декоративный, флоксы Друммонда красных оттенков и маки. Эти цветы хорошо сочетаются по высоте и дают насыщенный, «густой» цвет без провалов.

Белая клумба — самая нежная и элегантная. Здесь выбираю алиссум белый, гипсофилу однолетнюю, кларкию белую и нивяник. Такая композиция выглядит воздушной, особенно в сумерках — словно светится.

Розовая клумба — мягкая и романтичная. Сею петунию розовую, лаватеру, диасцию и годецию розовых оттенков. Разные формы цветков создают объём, и клумба получается пышной без лишних усилий.

А когда бортики грядок окрашены в тон, клумба выглядит законченной и очень аккуратной.

клумбы
цветы
дачи
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
