23 марта 2026 в 03:46

Никаких хлопот, а красота неземная: за лето вымахает на три метра и цветет до снега без перерыва

Фото: D-NEWS.ru
Декоративный батат — это настоящая находка для садоводов, желающих быстро и эффектно украсить участок. Он подходит для вертикального озеленения, подвесных кашпо, балконных ящиков и в качестве почвопокровного растения.

Его главное преимущество — феноменальная скорость роста: за один сезон лиана способна вымахать до трех метров, создавая пышные каскады изумительной листвы. Но самое впечатляющее — это его цветение: с июня до самых заморозков и снега батат покрывается нежными граммофончиками, похожими на цветки ипомеи, окрашенными в белые, розовые или сиреневые тона.

Растение абсолютно неприхотливо, засухоустойчиво и может расти как на солнце, так и в полутени. Декоративный батат быстро заполняет пустоты, создавая живописные зеленые стены и каскады, и не требует сложного ухода. Никаких хлопот, а красота неземная!

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Дарья Иванова
