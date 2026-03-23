Никаких хлопот, а красота неземная: за лето вымахает на три метра и цветет до снега без перерыва

Декоративный батат — это настоящая находка для садоводов, желающих быстро и эффектно украсить участок. Он подходит для вертикального озеленения, подвесных кашпо, балконных ящиков и в качестве почвопокровного растения.

Его главное преимущество — феноменальная скорость роста: за один сезон лиана способна вымахать до трех метров, создавая пышные каскады изумительной листвы. Но самое впечатляющее — это его цветение: с июня до самых заморозков и снега батат покрывается нежными граммофончиками, похожими на цветки ипомеи, окрашенными в белые, розовые или сиреневые тона.

Растение абсолютно неприхотливо, засухоустойчиво и может расти как на солнце, так и в полутени. Декоративный батат быстро заполняет пустоты, создавая живописные зеленые стены и каскады, и не требует сложного ухода. Никаких хлопот, а красота неземная!

