Посадите и не мучайтесь: эти растения цветут все лето без обрезок, подкормок и вашего участия

Дача должна быть местом отдыха, а не бесконечной работы с секатором и удобрениями. Выбирайте цветы, которые живут своей жизнью и радуют глаз без вашего вмешательства.

Лилейники — абсолютные чемпионы по неприхотливости: они цветут все лето, выпуская новые бутоны каждый день, не требуют подкормок и зимуют без укрытия. Рудбекия, или «золотой шар», растет пышным кустом и цветет яркими желтыми соцветиями до заморозков, не нуждаясь ни в обрезке, ни в поливе.

Астильба прекрасно чувствует себя в тени и цветет пушистыми метелками, не доставляя хлопот. Эхинацея и тысячелистник также обходятся минимумом ухода, украшая сад и привлекая бабочек. Посадите эти растения и не мучайтесь! Они цветут все лето без обрезок, подкормок и вашего участия.

