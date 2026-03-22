22 марта 2026 в 09:30

Посадите и не мучайтесь: эти растения цветут все лето без обрезок, подкормок и вашего участия

Фото: D-NEWS.ru
Дача должна быть местом отдыха, а не бесконечной работы с секатором и удобрениями. Выбирайте цветы, которые живут своей жизнью и радуют глаз без вашего вмешательства.

Лилейники — абсолютные чемпионы по неприхотливости: они цветут все лето, выпуская новые бутоны каждый день, не требуют подкормок и зимуют без укрытия. Рудбекия, или «золотой шар», растет пышным кустом и цветет яркими желтыми соцветиями до заморозков, не нуждаясь ни в обрезке, ни в поливе.

Астильба прекрасно чувствует себя в тени и цветет пушистыми метелками, не доставляя хлопот. Эхинацея и тысячелистник также обходятся минимумом ухода, украшая сад и привлекая бабочек. Посадите эти растения и не мучайтесь! Они цветут все лето без обрезок, подкормок и вашего участия.

Ранее стало известно, что рассыпать по снегу в марте, чтобы земля стала плодородной без перекопки и усилий.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
