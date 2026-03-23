Над Ленобластью уничтожено 35 украинских БПЛА с начала атаки

Силами ПВО и РЭБ с начала атаки на Ленобласть уничтожено 35 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, боевая работа по отражению атаки продолжается.

Системами ПВО и РЭБ с начала атаки над Ленобластью уничтожено уже 35 БПЛА. Боевая работа по отражению атаки продолжается, — написал он.

На фоне атак БПЛА самолет авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия над Ленобластью. Борт кружил во Всеволожском районе. Речь идет о рейсе из Минеральных Вод в Санкт-Петербург. Airbus A320-214 подал код 7700, который может означать аварийную ситуацию на борту. За полетом следили более 10 тыс. пользователей онлайн-сервисов отслеживания.

Губернатор региона Александр Дрозденко также предупредил жителей Ленобласти об угрозе атаки БПЛА и замедлении мобильного интернета. Аэропорт Санкт-Петербурга на этом фоне ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В Росавиации подчеркнули, что из-за ограничения работы аэропорта возможны корректировки в расписании рейсов.