Америка ускорила переброску тысяч морпехов и ВМС к берегам Ирана JPost: США перебрасывают морпехов на Ближний Восток для захвата острова Харк

США начали переброску подразделений Корпуса морской пехоты и военно-морских сил на Ближний Восток для участия в возможной операции по захвату иранского острова Харк, передает газета The Jerusalem Post. По информации источника, решение об ускоренной передислокации сил связано с нарастанием напряженности в регионе.

По данным издания, высокопоставленные американские чиновники в последние дни проинформировали своих коллег в Израиле и других странах о том, что у США, вероятно, не останется иного выбора, кроме как приступить к наземной военной операции на острове. Американский официальный источник подтвердил газете, что военное командование ускорило переброску тысяч морских пехотинцев и военнослужащих военно-морских сил в ближневосточный регион.

Ранее пресс-секретарь комитета по энергетике парламента Исламской Республики Эсмаил Хосейни заявил: Иран превратит остров Харк в «кладбище захватчиков», если США попытаются его захватить. По его словам, противников Тегерана ждет сильное унижение.

До этого представитель Генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи сообщил, что энергообъекты на Ближнем Востоке превратятся в горы пепла при атаке Соединенных Штатов на Харк. Он пояснил, что речь идет о странах региона, откуда США решатся бить по объектам на острове.