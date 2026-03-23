23 марта 2026 в 02:18

В Санкт-Петербурге объявили угрозу атаки БПЛА

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Угроза БПЛА объявлена на территории Санкт-Петербурга, информировали в канале оповещения населения города в мессенджере МAX. В публикации говорится, что возможны временные перебои в работе мобильного интернета.

Внимание! Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны временные перебои в работе мобильного интернета. Телефон экстренных служб: 112, — говорится в канале.

На фоне атак БПЛА самолет авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия над Ленобластью. Борт кружил во Всеволожском районе. Речь идет о рейсе из Минеральных Вод в Санкт-Петербург. Airbus A320-214 подал код 7700, который может означать аварийную ситуацию на борту. За полетом следили более 10 тыс. пользователей онлайн-сервисов отслеживания.

Губернатор региона Александр Дрозденко также предупредил жителей Ленобласти об угрозе атаки БПЛА и замедлении мобильного интернета. Аэропорт Санкт-Петербурга на этом фоне ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В Росавиации подчеркнули, что из-за ограничения работы аэропорта возможны корректировки в расписании рейсов.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

