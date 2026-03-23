Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 04:44

СК: в Приморье бревно насмерть придавило ребенка 2014 года рождения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В городе Арсеньев Приморского края бревно насмерть придавило ребенка 2014 года рождения, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону. Трагедия произошла на складе, который неизвестные лица устроили рядом с лесообрабатывающим предприятием.

22 марта 2026 года в дневное время несовершеннолетний 2014 года рождения предпринял попытку подняться на верх штабеля лесоматериала. В результате произошла подвижка бревен, одно из которых упало на ребенка, причинив ему телесные повреждения. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Нижнем Новгороде возбуждили уголовное дело после гибели подростка при обрушении крыши заброшенного здания, сообщили в следственном управлении СК РФ. Мальчик получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.

До этого в Краснодарском крае начался суд над мужчиной, обвиняемым в жестоком обращении с собственными детьми. По версии следствия, он годами истязал восьмилетнюю дочь и десятилетнего сына, в том числе применяя электрошокер. Педагоги заметили на лице девочки синяки и сообщили об этом в органы.

Приморский край
дети
смерти
СК РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Москва

Россия

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.