Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 03:54

Росавиация ограничила рейсы в еще двух российских аэропортах

Росавиация ограничила рейсы в аэропортах Казани и Чебоксар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Чебоксар, сообщила пресс-служба Росавиации. В ведомстве отметили, что это необходимо для безопасности полетов.

Аэропорты Казани, Чебоксар. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в публикации.

Ранее аэропорт Шереметьево временно ввел ограничения на прием и отправку самолетов. Как уточнил представитель Росавиации, такие меры связаны с необходимостью обеспечить безопасность гражданских воздушных судов.

До этого стало известно, что временные ограничения по решению Росавиации вводились в аэропортах Казани, Пскова, Бугульмы и Нижнекамска. Авиагавани не обслуживали рейсы с четырех часов утра 21 марта. Спустя несколько часов запрет на работу сняли.

В аэропортах Домодедово и Жуковский также ограничили прием и выпуск самолетов, сообщила пресс-служба Росавиации. По данным ведомства, решение было принято ради безопасности полетов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В девятиэтажном доме в Москве вспыхнул пожар
Америка ускорила переброску тысяч морпехов и ВМС к берегам Ирана
Золотой запас ЦБ упал до минимума с марта 2022 года
ВСУ атаковали порт Приморска в Ленобласти
Над Ленобластью уничтожено 35 украинских БПЛА с начала атаки
В Приморье бревно насмерть придавило ребенка
В США усомнились в стойкости Зеленского
Маткапитал в России предложили увеличить
Россиянам рассказали, когда их ждут длинные выходные
Ограничения в Ленобласти повлияли на полеты в Калининград
Раскрыты регионы и отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Росавиация ограничила рейсы в еще двух российских аэропортах
Су-35 из засады устроил охоту на самолет ВСУ
Что известно о переносе выходного дня на 31 декабря в России
В Минздраве озвучили размер живота, при котором ставят диагноз «ожирение»
Иранский телецентр подвергся мощному удару с воздуха
Цена на золото упала до минимума с начала февраля 2026 года
Россиян предупредили о штрафах за сушку вещей
«Уберите его, идиоты»: в Британии высказались о нервном срыве Трампа
Сколько жителей Курской области еще находятся на Украине
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.