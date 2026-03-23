Росавиация ограничила рейсы в еще двух российских аэропортах

Росавиация ограничила рейсы в аэропортах Казани и Чебоксар

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Чебоксар, сообщила пресс-служба Росавиации. В ведомстве отметили, что это необходимо для безопасности полетов.

Ранее аэропорт Шереметьево временно ввел ограничения на прием и отправку самолетов. Как уточнил представитель Росавиации, такие меры связаны с необходимостью обеспечить безопасность гражданских воздушных судов.

До этого стало известно, что временные ограничения по решению Росавиации вводились в аэропортах Казани, Пскова, Бугульмы и Нижнекамска. Авиагавани не обслуживали рейсы с четырех часов утра 21 марта. Спустя несколько часов запрет на работу сняли.

В аэропортах Домодедово и Жуковский также ограничили прием и выпуск самолетов, сообщила пресс-служба Росавиации. По данным ведомства, решение было принято ради безопасности полетов.