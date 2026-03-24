24 марта 2026 в 08:45

Свекла вырастет сладкой, как варенье, без пустот и сухих пятен. Один пшик на землю — и корнеплоды удивляют нежностью

Фото: D-NEWS.ru
Если вы мечтаете вырастить свеклу сладкой, как варенье, без пустот и сухих пятен, возьмите на заметку этот секрет. Достаточно всего одной подкормки, чтобы корнеплоды удивили сочностью и нежностью.

Вносить ее нужно не в момент посадки и не в зависимости от сорта, а когда свекла достигнет своего «совершеннолетия» — при появлении 7-8 листьев в хохолке, в период активного формирования корнеплодов. Рецепт прост: на 10 литров воды возьмите 1 столовую ложку поваренной соли и 1 чайную ложку борной кислоты. Каждый ингредиент растворите отдельно в небольшом количестве горячей воды, затем соедините и долейте до полного объема. Этого количества хватает на одну грядку длиной 10 метров при ширине около 1 метра. Подкармливать обязательно после хорошего полива, по влажной земле, чтобы питательные вещества равномерно проникли к корням.

Свекла не боится хлора, который содержится в соли, а натрий, напротив, обожает — именно он делает корнеплоды сладкими и нежными. Увеличивать дозу не стоит, одной такой подкормки за сезон достаточно для получения гладких, сочных и сахарных корнеплодов. Остальной уход сводится к прополке, поддержанию влажности и рыхлости почвы. Попробуйте этот проверенный метод — и ваша свекла станет настоящим украшением стола.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Проверено редакцией
свекла
советы
огороды
дачники
Мария Левицкая
