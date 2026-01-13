Посейте их на рассаду в январе: цветы с длинным циклом роста — красавчики для сада

Посейте их на рассаду в январе: цветы с длинным циклом роста — красавчики для сада

Январь — не самый очевидный месяц для посева цветов, но именно сейчас закладывается основа по-настоящему эффектного цветника. Есть декоративные культуры с длинным циклом развития: если отложить их посев до весны, цветения можно просто не дождаться. Вот несколько таких растений, о которых часто забывают, а зря.

Первый цветок — бегония вечноцветущая и клубневая. От посева до появления бутонов у неё проходит 4,5–6 месяцев. Январский старт позволяет получить цветущие кустики уже в конце мая. Особенно это важно для клубневых сортов — при раннем посеве они формируют мощные клубни и цветут значительно обильнее.

Второй вариант — вербена гибридная. Несмотря на внешнюю «простоту», она развивается медленно и зацветает через 90–120 дней после всходов. Посев в январе–начале февраля гарантирует раннее цветение и плотные, аккуратные кусты, которые отлично держат форму на клумбах и в кашпо.

Третья культура — гелиотроп. Его ценят за насыщенный фиолетовый цвет и аромат, напоминающий ваниль. Но цикл роста у гелиотропа длинный — до 150 дней. Январский посев позволяет получить цветение уже в начале лета, а не ближе к осени.

Важно помнить: январская рассада нуждается в досветке, стабильном тепле и умеренном поливе. Зато результат оправдывает ожидания — сад зацветает раньше и выглядит гораздо эффектнее.

Ранее мы рассказывали о 5 растениях, которые стоит посеять на рассаду уже в январе:. Красивейшие однолетники.