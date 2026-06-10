Посадите этот красный цветок в любой угол сада — и он будет цвести яркими «граммофонами» без полива

Посадите этот красный цветок в любой угол сада — и он будет цвести яркими «граммофонами» без полива

Красные лилейники — это настоящая находка для дачи, которая дарит яркие краски без малейших усилий с вашей стороны. Их цветение напоминает россыпь крупных алых, бордовых и вишневых «граммофончиков».

Каждый цветок живет всего один день, но на одном цветоносе одновременно распускается от одного до трех бутонов, а общая продолжительность цветения куста достигает 25–40 дней, причем сменяющиеся волны соцветий создают эффект непрерывного праздника с июля до глубокой осени.

Для дачи красные лилейники хороши своей неприхотливостью: мощная корневая система с мясистыми корнями накапливает влагу, поэтому растение выдерживает засуху и не требует поливов.

На одном месте лилейник живет 10–15 лет и более, каждую весну просыпаясь сам, как только устанавливается плюсовая температура. Растение образует плотные куртины, подавляя рост сорняков вокруг себя.

Лучшие красные сорта для российского климата — Autumn Red с темно-красными звездообразными цветками и желтыми линиями на лепестках, Matador с ярко-алыми шелковистыми соцветиями, Naughty Red с бордовыми лепестками и взъерошенной золотистой каймой, а также Black Prince с темной вишнево-красной окраской и ярко-желтым «горлом».

Ранее было назван цветок, напоминающий мини-розы: не нужно обрабатывать от тли и черной пятнистости.