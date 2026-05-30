Сажаете — и клумба усыпана мини-розами: не нужно обрабатывать от тли и черной пятнистости

Сажаете — и клумба усыпана мини-розами: не нужно обрабатывать от тли и черной пятнистости

Если вы мечтаете о розах, но не хотите возиться с укрытиями, болезнями и бесконечными опрыскиваниями, посадите роскошную альтернативу.

Махровая примула серии Belarina — этот многолетник цветет пышными шапками из лепестков, которые невозможно отличить от миниатюрных роз. В отличие от капризной королевы сада, примула не требует укрытия на зиму даже в суровых регионах — она выдерживает морозы, и при этом ее кустики компактные, от 10 до 25 см.

Цветет эта красавица с апреля по июнь, радуя глаз несколько месяцев подряд, а некоторые сорта способны на повторное цветение осенью.

Примулу не нужно укрывать на зиму, обрабатывать от тли и черной пятнистости, а также постоянно подкармливать — настоящая находка для дачников в любом регионе России, от юга до Сибири, которые хотят красоту без лишних хлопот.

Ранее были названы 3 многолетника для солнцепека — даже в +35 °C цветут и не вянут.