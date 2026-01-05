Посадите этот цветок весной — к лету получите эффектную клумбу, не требующую особого ухода

Если вы хотите уже в первый сезон получить пышную, непрерывно цветущую клумбу, идеальным выбором станет львиный зев.

Посаженный рассадой в конце мая, он с поразительной скоростью наращивает объем и к середине июня уже представляет собой крепкий, ветвистый кустик высотой от 20 до 80 см (в зависимости от сорта), усыпанный многочисленными кистевидными соцветиями. Цветки, похожие на маленькие львиные мордочки, поражают разнообразием окрасок: от белоснежной и нежно-розовой до огненно-красной, бордовой и желтой.

Главное достоинство львиного зева — его абсолютная неприхотливость и засухоустойчивость. Он любит солнце, но мирится с полутенью, не требует частых подкормок и будет цвести до самых заморозков, если регулярно удалять увядшие кисти. Посадив его весной, вы гарантированно получите к лету готовую, эффектную клумбу, не требующую особого ухода.

