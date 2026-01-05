Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 22:31

Посадите этот цветок весной — к лету получите эффектную клумбу, не требующую особого ухода

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вы хотите уже в первый сезон получить пышную, непрерывно цветущую клумбу, идеальным выбором станет львиный зев.

Посаженный рассадой в конце мая, он с поразительной скоростью наращивает объем и к середине июня уже представляет собой крепкий, ветвистый кустик высотой от 20 до 80 см (в зависимости от сорта), усыпанный многочисленными кистевидными соцветиями. Цветки, похожие на маленькие львиные мордочки, поражают разнообразием окрасок: от белоснежной и нежно-розовой до огненно-красной, бордовой и желтой.

Главное достоинство львиного зева — его абсолютная неприхотливость и засухоустойчивость. Он любит солнце, но мирится с полутенью, не требует частых подкормок и будет цвести до самых заморозков, если регулярно удалять увядшие кисти. Посадив его весной, вы гарантированно получите к лету готовую, эффектную клумбу, не требующую особого ухода.

Ранее был назван цветок-мечта занятого дачника: посадил и забыл, а он все цветет и цветет.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над несколькими регионами России отразили масштабную атаку БПЛА
«Батюшку не переделать»: дрон ВСУ ранил уважаемого курянами протоиерея
Два человека погибли в Белгородской области на фоне ударов ВСУ
Экс-глава Генштаба Франции оценил шансы Украины на победу
Признанный годным к службе украинец внезапно умер у ТЦК
Первое слушание по делу Мадуро: что известно, что он сказал в свою защиту
Российскую спецоперацию назвали серьезным испытанием для Евросоюза
Стало известно, кого Мадуро нанял в качестве своего адвоката
В ООН не ответили на каверзный вопрос о Мадуро
Госдеп США жестко обозначил свои границы влияния
Трое мужчин получили травмы в ДТП на трассе в Ивановской области
«Я делаю это с болью»: в Венесуэле вновь появился президент
ПВО сбила прорывавшийся к Москве дрон ВСУ
Полиция Венесуэлы решила наказать всех причастных к атаке США
Очередной погибший обнаружен во флоридском Диснейленде
«Идентифицированы»: раскрыты подробности о трагедии в Швейцарии
На Западе забили тревогу из-за российских авиабомб
Два крупных аэропорта Московского региона закрыли небо
Суд Нью-Йорка прислушался к просьбе Мадуро на заседании
Стало известно, кто заменит Долину на московском концерте в марте
Дальше
Самое популярное
Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.