Посадите этот цветок-«бабочку» — и с июля до заморозков он будет удивлять пестрой окраской

Посадите этот цветок-«бабочку» — и с июля до заморозков он будет удивлять пестрой окраской

Схизантус, который за изящную форму и пеструю окраску называют цветком-«бабочкой», пока еще редко встречается на российских дачах, а зря. Его ажурные, похожие на папоротник листья и необычные цветки, собранные в крупные кисти, делают это растение настоящей жемчужиной для тех, кто любит удивлять.

Схизантус образует компактный пирамидальный куст высотой от 20 до 80 см, который с июня и до самых заморозков бывает буквально усыпан яркими соцветиями. Каждый цветок этого растения — миниатюрное произведение искусства: его лепестки окрашены в белые, желтые, розовые, красные, сиреневые и пурпурные тона, украшенные контрастными штрихами, вкраплениями и пятнами, что придает им сходство с экзотическими бабочками или орхидеями.

Вырастить схизантус несложно: он предпочитает солнечные и защищенные от ветра места, но может расти и в полутени, а также нуждается в плодородной, хорошо дренированной почве. Семена на рассаду высевают в марте-апреле. Этот экзотический однолетник станет главной изюминкой вашего цветника.

Ранее были названы многолетники, которые разрыхляют тяжелые почвы и цветут все лето.