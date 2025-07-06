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06 июля 2025 в 09:00

Посадила наугад, а теперь весь двор в алых шарах! Цветет без остановки!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фриллитуния — королева сада с кружевными соцветиями! Этот роскошный цветок станет главным украшением вашего участка, создавая атмосферу праздника и уюта. Крупные граммофончики с изящной бахромой, достигающие 10 см в диаметре, образуют пышные шары, напоминающие воздушное кружево. Особенно эффектно смотрятся сорта с двухцветными лепестками — их переливы завораживают в солнечных лучах.

Для успешного выращивания выбирайте солнечные места с легкой полутенью в полуденные часы. Идеально подойдут защищенные от ветра уголки у беседки или пространство вдоль садовых дорожек. Почва должна быть рыхлой и питательной — добавьте в посадочную яму перегной и немного песка для дренажа.

Уход за фриллитунией несложный: регулярный полив под корень (следует избегать попадания воды на цветки), подкормки раз в две недели комплексным удобрением и удаление увядших соцветий. При таких условиях растение будет радовать вас обильным цветением с июня до первых заморозков.

Эти роскошные цветы прекрасно смотрятся в подвесных кашпо, вазонах и цветочных композициях. Посадите фриллитунию у крыльца или вокруг зоны отдыха — и ваш сад преобразится до неузнаваемости!

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

многолетники
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дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
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