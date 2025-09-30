Посадил в октябре — в феврале уже цветет: чудо-многолетник с пышными соцветиями

Кливия — чудо-многолетник, который способен преобразить тенистые уголки вашего сада роскошными зонтичными соцветиями ярко-оранжевых, желтых или кремовых оттенков. Посадил в октябре — в феврале уже цветет.

Ее главные преимущества: способность цвести в глубокой тени, феноменальная засухоустойчивость и морозостойкость (до -5 °C при укрытии), а также вечнозеленая декоративная листва, которая украшает сад круглый год.

Кливия не требует сложного ухода: достаточно полива в засуху и однократной подкормки весной комплексным удобрением. Цветение наступает в феврале, когда сад еще спит. Этот многолетник устойчив к болезням, редко поражается вредителями и десятилетиями растет без пересадки.

Для осенней посадки в октябре выберите защищенное от ветра место под деревьями или у северной стороны построек с рыхлой плодородной почвой. Выкопайте лунку глубиной 20–25 см, насыпьте дренаж из песка, разместите корневище с точкой роста на уровне почвы, засыпьте землей с добавлением компоста и обильно полейте. Замульчируйте торфом или корой слоем 5–7 см.

