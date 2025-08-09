Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Попробуйте раз — и без него не обойдетесь: молдавский хит с брынзой

Летний салат по-молдавски — это сочетание сладких помидоров, пряной брынзы и чесночного аромата. Кажется простым, но вкус получается настолько выразительным, что хочется приготовить снова и снова. Идеален как гарнир или легкий ужин.

Нарежьте 3 спелых помидора дольками, добавьте половинку тонко нарезанной красной луковицы и 175 г брынзы. Измельчите 2 зубчика чеснока, добавьте в салат. Приправьте солью, перцем, оливковым маслом (2 ст. л.) и посыпьте рубленым укропом. Перемешайте и подавайте сразу.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

