Попробуйте раз — и без него не обойдетесь: молдавский хит с брынзой

Летний салат по-молдавски — это сочетание сладких помидоров, пряной брынзы и чесночного аромата. Кажется простым, но вкус получается настолько выразительным, что хочется приготовить снова и снова. Идеален как гарнир или легкий ужин.

Нарежьте 3 спелых помидора дольками, добавьте половинку тонко нарезанной красной луковицы и 175 г брынзы. Измельчите 2 зубчика чеснока, добавьте в салат. Приправьте солью, перцем, оливковым маслом (2 ст. л.) и посыпьте рубленым укропом. Перемешайте и подавайте сразу.

